Die Europäische Union und Großbritannien beenden heute ihre fünfte Verhandlungsrunde zum Brexit.

Beide Seiten hatten seit Montag erneut über zentrale Fragen beraten, wie der Austritt des Landes aus der EU von statten gehen soll. Dazu gehören die Finanzforderungen der EU an London ebenso wie die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien. Die Europäische Union verlangt "ausreichende Fortschritte" in diesen Bereichen. Erst dann will sie mit London über das künftige Verhältnis und ein mögliches Handelsabkommen sprechen. Die Verhandlungen kommen allerdings nur schleppend voran. Die britische Premierministerin May hatte jüngst erklärt, London treffe auch Vorkehrungen für einen ungeregelten Brexit.