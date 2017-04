Bundesaußenminister Gabriel hält die Zeitplanung der britischen Regierung für den Brexit für unrealistisch.

Neue Handelsbeziehungen seien ein mühsames Unterfangen, sagte Gabriel in einem Interview mit dem "Independent">http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-theresa-may-eu-negotiations-two-years-sigmar-gabriel-germany-foreign-minister-a7665281.html">Interview mit dem "Independent. Großbritannien müsse sich zudem vor den Gesprächen über dieses Thema verpflichten, die Brexit-Rechnung zu begleichen. Damit bezog sich Gabriel auf die Pläne von Premierministerin May, den EU-Austritt und ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union bis 2019 unter Dach und Fach zu bringen. Auch EU-Vertreter hatten bereits ausgeschlossen, dass das von London gewünschte Freihandelsabkommen vor dem Brexit fertig wird.



Gabriel hält sich zu seinem Antrittsbesuch in London auf. Es sind Gespräche mit dem britischen Außenminister Johnson und Brexit-Minister Davis geplant.