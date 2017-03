Großbritannien könnte die EU nach Ansicht eines Oberhaus-Ausschusses auch verlassen, ohne die bereits eingegangenen Zahlungsverpflichtungen an die Union zu erfüllen.

Dies sei möglich, wenn auch nach zweijährigen Austrittsverhandlungen keine Einigung gefunden werde, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht. Allerdings müsse die Regierung in London die politischen und finanziellen Kosten einer solchen Entscheidung abwägen.



Die finanziellen Verpflichtungen umfassen nach Angaben aus der EU etwa langfristige Zusagen für den Haushalt der Union sowie Pensionszahlungen für europäische Beamte in Höhe von bis zu 60 Milliarden Euro. - Die britische Premierministerin May will bis Ende des Monats offiziell den Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union erklären.