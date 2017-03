Es hat sicherlich schon unfreundlichere Scheidungspapiere gegeben. Der sechsseitige Antrag aber, den der britische Botschafter Tim Barror heute in Brüssel abgegeben hat, ist im Tonfall auffallend freundlich und konstruktiv gehalten. Mehrfach ist da beispielsweise von einer besonderen Partnerschaft auch in der Zukunft die Rede. Und kein Wort mehr davon, dass Großbritannien auf ein Anschlussabkommen notfalls verzichten könnte, wie zuletzt immer wieder behauptet.

Dieses Papier soll ein Zeichen setzen: Die britische Premierministerin Theresa May geht auf die EU der bald nur noch 27 zu. Man sucht die gütliche Scheidung, keine Trennung mit Krawall und Streit. Offenkundig hat auch die britische Regierung verstanden, was auf dem Spiel steht und dass sie dabei die schlechteren Karten hat.

Nach dem anfänglichen Schock über den Brexit hat sich die EU inzwischen geschüttelt. Das Bedauern über den Verlust eines Mitgliedslandes ist zwar noch immer groß, aber der Kontinent schaut wieder nach vorne. Die EU hat sich organisiert und gut vorbereitet. Und manch einer begreift den Brexit auch als Chance, bei der europäischen Integration endlich wieder Fortschritte zu machen, etwa, wenn es um die militärische Zusammenarbeit geht.

Gespräche werden hart geführt werden

Natürlich darf man sich keinerlei Illusionen hingeben. Die anstehenden Gespräche werden schwierig, hoch komplex und in der Sache hart geführt werden. Dafür steht für beide zu viel auf dem Spiel, allein was die Kosten des Austritts betrifft. Und trotz der vielen warmen Worte im Scheidungsgesuch heute ist keinesfalls ausgemacht, dass es am Ende nicht doch eine schmutzige Trennung geben könnte. Ohne jegliche Anschlussregelung für die künftigen Beziehungen. Und zum beiderseitigen Schaden.

Niemand will das und mit Michel Barnier hat die EU-Kommission zugleich einen erfahrenen wie besonnenen Chefverhandler benannt, der bereits in den letzten Wochen äußerst geschickt aufgetreten ist. Weil er einerseits die Erwartungen der EU und die Bedeutung der anstehenden Gespräche aber schnörkellos benannt hat, ohne gleichzeitig in die Falle zu tappen, die Briten mit einer harten Gangart wegen der Brexit-Entscheidung verbal zu bedrohen.

Faktisch ist die EU allerdings auch in einer weitaus komfortableren Situation. Allein aus wirtschaftlichen Gründen benötigt Großbritannien eine gütliche Einigung viel dringender als die übrigen 27, einfach, weil die Abhängigkeit von Europa viel größer ist als umgekehrt. Mit der Kommission steht der EU gleichzeitig ein äußerst erfahrener Beamtenapparat zur Verfügung, dem die Briten verhandlungstechnisch kaum das Wasser werden reichen können.

Und weil am Ende die Scheidung lediglich mit qualifizierter Mehrheit von den Mitgliedstaaten beschlossen werden muss, dürften auch mögliche Spaltungsversuche, die es sicherlich geben wird, letztlich wohl ins Leere laufen. Mit dem 29. März 2017 gibt es jetzt erst einmal kein Zurück mehr. Aber wenigstens der Auftakt ist gelungen, auch wenn dieser Mittwoch eigentlich ein rabenschwarzer Tag für ganz Europa ist.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.