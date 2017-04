Großbritannien stellt sich vor den Verhandlungen über den Austritt aus der EU demonstrativ hinter Gibraltar.

Das britische Überseegebiet im Süden Spaniens habe die volle Unterstützung der Regierung in London, sagte Premierministerin May. Großbritannien werde sich nie auf Vereinbarungen einlassen, bei denen Gibraltar gegen den Willen seiner Bewohner einem anderen Land zugeschlagen werde



Mays Bekenntnis zu der Enklave folgt auf die jüngste Entscheidung in Brüssel, Spanien ein Vetorecht bei den Verhandlungen über die EU-Beziehungen zu Gibraltar zu geben. Vor 15 Jahren lehnten es 99 Prozent der Bewohner ab, dass Großbritannien seine Hoheit über Gibraltar mit Spanien teilt. Beim Brexit-Referendum stimmten die Einwohner aber auch mit überwältigender Mehrheit für einen Verbleib in der EU.