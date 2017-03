Britische Geldhäuser müssen für Geschäfte in der Europäischen Union nach einem Brexit eine Lizenz in einem EU-Land erlangen.

EZB-Direktorin Lautenschläger sagte auf einer Veranstaltung in London, Ziel sei ein sicheres und stabiles Bankensystem. Es dürfe in der Aufsicht der Kreditinstitute keinen Wettlauf nach unten geben. Daher müssten die in Großbritannien ansässigen Banken auch künftig EU-Standards erfüllen. Zugleich warnte Lautenschläger britische Geldhäuser davor, keine echten Niederlassungen auf dem Kontinent aufzubauen. Die Europäische Zentralbank werde keine Lizenzen an Briefkastenfirmen oder "leere Unternehmenshüllen" vergeben.