Großbritannien hat ein Angebot aus Brüssel zurückgewiesen, doch in der Europäischen Union zu bleiben.

Ein Sprecher von Premierministerin May sagte in London, man habe sich dazu bereits klar positioniert. Die Briten hätten dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Den Beschluss werde man umsetzen.



EU-Ratspräsident Tusk hatte heute im Europäischen Parlament in Straßburg betont, man sei weiter offen, falls die Briten ihre Meinung änderten. Wenn die Regierung in London aber bei der Entscheidung bleibe, werde der Brexit mit allen negativen Konsequenzen Realität. EU-Kommissionschef Juncker erklärte, er hoffe, dass Tusks Botschaft bei der britischen Regierung ankomme. Vor Kurzem hatte der ehemalige Chef der rechtspopulistischen britischen Ukip-Partei, Farage, ein zweites Brexit-Referendum vorgeschlagen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.