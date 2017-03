Großbritannien hat offiziell seine Austrittserklärung aus der Europäischen Union eingereicht.

Der britische Botschafter in Brüssel, Barrow, übergab das mehrseitige Schreiben an EU-Ratspräsident Tusk. Premierministerin May will sich dazu vor dem britischen Parlament äußern. Damit ist der Weg für die auf zwei Jahre angesetzten Verhandlungen frei. Die Europäische Union sicherte Großbritannien bereits zu, in den Austrittsgesprächen konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Ziel müsse es sein, die Unsicherheit für Bürger und Unternehmen zu minimieren, heißt es in einem Entwurf für die offizielle Antwort der verbleibenden 27 Staaten, aus dem die Agentur Reuters zitiert. Ein Satz darüber, dass die Verhandlungen auch scheitern könnten, wurde aus dem Entwurf entfernt.