Die Europäische Union bereitet Sanktionsmöglichkeiten gegen Großbritannien vor, falls sich das Land in der Übergangsphase nach dem EU-Austritt nicht an die vereinbarten Regeln hält.

Dazu wurde heute in Brüssel ein Textentwurf veröffentlicht, den alle 27 in der EU verbleibenden Länder gebilligt haben. Er sieht unter anderem vor, dass Großbritannien unter bestimmten Bedingungen der Zugang zum Binnenmarkt verwehrt werden kann. Der deutsche Brexit-Beauftragte Ptassek teilte per Twitter mit, dies schaffe die Klarheit, die die Wirtschaft angesichts des Brexit brauche.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.