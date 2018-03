Die Europäische Union hat ihre Leitlinien für die Brexit-Gespräche über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien verabschiedet.

Die Staats- und Regierungschefs billigten auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel ein entsprechendes Papier. Das teilte Ratspräsident Tusk über Twitter mit. Damit können die Verhandlungen mit London im April beginnen. Der EU-Austritt Großbritanniens ist für Ende März 2019 geplant. Danach soll es eine knapp zweijährige Übergangsfrist geben, in der es so gut wie keine Änderungen geben wird. In den kommenden Monaten soll nun besprochen werden, wie es ab 2021 weitergeht. Großbritannien wünscht sich eine besonders tiefe und enge Partnerschaft, die weit über ein herkömmliches Freihandelsabkommen hinausgehen soll. Die EU lehnt das ab.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.