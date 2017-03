Nach dem gestern konkretisierten Zeitplan für den EU-Austritt Großbritanniens will die Europäische Union auf einem Sondergipfel ihre Leitlinien für die Verhandlungen festlegen.

Als Termin nannte EU-Ratspräsident Tusk den 29. April. Es gehe darum, das Verfahren für die EU so wenig schmerzhaft wie möglich zu gestalten. Bürger und Unternehmen und die internationalen Partner bräuchten Klarheit, betonte Tusk. Als zentrale Fragen gelten etwa die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten auf dem Kontinent sowie die Trennung der Finanzbeziehungen.



Großbritannien will die EU am Mittwoch kommender Woche offiziell über den Austritt aus der Staatengemeinschaft informieren. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte in Brüssel, Großbritannien habe für die Zeit der EU-Mitgliedschaft Verbindlichkeiten übernommen. Mit dem Ausscheiden aus der EU würden diese nicht erlöschen. Medienberichten zufolge könnten sich die Verbindlichkeiten auf rund 60 Milliarden Euro belaufen.