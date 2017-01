Brexit EU plant Sondergipfel - Merkel mahnt "Blick nach vorne" an

Fahnen vor dem Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Die Europäische Union will einen Sondergipfel zum "Brexit" einberufen.

Das Treffen solle stattfinden, wenige Wochen nachdem London den Austrittsprozess in Gang gesetzt habe, kündigte Maltas Regierungschef Muscat an. Sein Land hat die EU-Ratspräsidentschaft inne. Kommissionspräsident Juncker erklärte, er wolle sich für eine ausgewogene und faire Lösung einsetzen. Er begrüße, dass die britische Premierministerin May in ihrer Rede gestern einige Dinge klargestellt habe. In Berlin betonte Bundeskanzlerin Merkel, man solle die nächsten Jahre nicht nur mit Austrittsverhandlungen verbringen. Wichtig sei auch, sich Gedanken über die weitere Zukunft der EU zu machen.



May hatte angekündigt, auf einen klaren Bruch mit der EU hinzuarbeiten, etwa durch einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt sowie auch der Zollunion.