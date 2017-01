Brexit EU plant Sondergipfel nach Austrittserklärung

Fahnen vor dem Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Die Europäische Union will nach dem geplanten Austrittsantrag Großbritanniens einen Sondergipfel einberufen.

Das Treffen solle wenige Wochen, nachdem London den Austritt erklärt habe, stattfinden, kündigte der maltesische Ministerpräsident Muscat vor dem Europaparlament in Straßburg an. Malta hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Der Präsident der EU-Kommission, Juncker, sagte in Straßburg, er wolle sich für eine ausgewogene Lösung in den Brexit-Verhandlungen einsetzen. Er begrüße, dass die britische Premierministerin May in ihrer Rede gestern einige Dinge klargestellt habe. Sie hatte angekündigt, auf einen klaren Bruch mit der EU hinzuarbeiten, etwa durch einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt sowie auch der Zollunion.