Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Barnier, hat Großbritannien vor den Auswirkungen eines Verlassens der Zollunion mit der Gemeinschaft gewarnt.

Der von Premierministerin May angekündigte Schritt werde zu Handelsbarrieren führen, sagte Barnier nach einem Treffen mit dem britischen Minister Davis in London. Dieser bekräftigte, dass sein Land sowohl den Binnenmarkt als auch die Zollunion verlassen werde. Stattdessen strebe man ein völlig neues Abkommen an. Die Mitglieder einer Zollunion erheben untereinander keine Zölle beim grenzüberschreitenden Warenverkehr, einigen sich aber auf gemeinsame Sätze für Einfuhren von außerhalb. - Die Brexit-Gespräche sollen heute fortgesetzt werden.

