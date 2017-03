Das Europäische Parlament hat Leitlinien für die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt formuliert.

In einem in Brüssel bekannt gewordenen Text heißt es, eine Einigung über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien könne es erst geben, wenn die Modalitäten der Trennung geklärt seien. Dies hatte zuvor bereits Bundeskanzlerin Merkel gefordert. Die britische Premierministerin May will dagegen so bald wie möglich über das künftige Verhältnis verhandeln.



Das Europäische Parlament formuliert in dem Text auch Bedingungen für den Brexit. So müssten die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger ebenso gewährleistet sein wie jene der in Europa lebenden Briten. Zudem müsse geregelt werden, welche langfristig zugesagten Zahlungen London noch an die EU zu zahlen habe - etwa für die Pensionen ehemaliger EU-Beamter.