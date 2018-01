Die EU-Kommission rechnet wegen des geplanten Brexits mit einer milliardenschwerden Finanzlücke im EU-Haushalt.

Durch den Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union würden künftig jährlich 12 bis 13 Milliarden Euro im Budget fehlen, sagte Haushaltskommissar Oettinger in Brüssel. Er schlage vor, diese Lücke jeweils zur Hälfte durch Einsparungen in der bestehenden Haushaltsstruktur und durch frisches Geld auszugleichen.



Kommissionspräsident Juncker forderte mehr Geld von den Mitgliedstaaten für die EU. Das derzeitige Haushaltsvolumen von einem Prozent der Wirtschaftskraft reiche nicht aus, um die europäische Politik angemessen zu finanzieren, kritisierte Juncker. Bisher koste das EU-Budget die Steuerzahler rechnerisch so viel wie eine Tasse Kaffee täglich. Europa sei aber mehr wert.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.