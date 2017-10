In der fünften Verhandlungsrunde zwischen London und Brüssel über den britischen Austritt aus der Europäischen Union hat es nach Angaben des EU-Verhandlungsführers Barnier keine großen Fortschritte gegeben.

Die Gespräche seien konstruktiv verlaufen, sagte Barnier. Allerdings komme man beim Thema der finanziellen Verpflichtungen der Briten nach dem Brexit nicht voran. Obwohl Premierministerin May in ihrer Rede in Florenz zugesagt habe, dass das Land seinen Verpflichtungen nachkommen werde, habe es keine Gespräche darüber gegeben. Großbritannien habe lediglich mitgeteilt, dass es die Zahlungen nicht benennen könne, meinte Barnier. Er könne deshalb dem EU-Gipfel in der kommenden Woche nicht empfehlen, die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzuleiten. Der Übergang in diese Phase war ursprünglich für diesen Monat geplant. Der britische Brexit-Minister Davis appellierte an die EU-Staats- und Regierungschefs, ihre Zustimmung für die Ausweitung der Gespräche zu geben.