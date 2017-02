Brexit-Gesetz Britische Abgeordnete geben May Rückendeckung

Debatte im britischen Unterhaus. (picture-alliance/dpa/PA_Wire)

Die britische Regierung veröffentlicht heute ihren Plan für den Austritt aus der Europäischen Union.

Premierministerin May hatte vor zwei Wochen in einer Grundsatzrede einen harten Brexit angekündigt, der auch einen Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt beinhaltet. Gestern Abend hatte das Unterhaus in London den entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt. Die entscheidende Abstimmung ist für die kommende Woche geplant. Anschließend muss das Oberhaus darüber entscheiden. Bis zum 7. März soll der Entwurf dann beide Kammern des Parlaments passieren. Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte entschieden, dass die Regierung die Zustimmung des Parlaments benötigt, um die Austrittsverhandlungen mit der EU aufnehmen zu können.