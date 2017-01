Die britische Premierministerin Theresa May braucht den Segen des Parlaments, bevor sie den Antrag auf Austritt aus der EU stellen kann. Das bringt viele Abgeordnete in Gewissensnöte: Sie waren zwar mehrheitlich gegen den Brexit, aber für die Abhaltung des EU-Referendums. Jetzt sehen sich gezwungen, für das Austrittsgesetz zu stimmen.

Es soll eines der kürzesten Gesetze der britischen Parlamentsgeschichte werden. Nur eines war kürzer, das Gesetz aus dem Jahr 1918, das es Frauen erlaubte, sich zu Unterhausabgeordneten wählen zu lassen. Das Entscheidende an dem heutigen Gesetzentwurf zum Brexit aber ist zunächst einmal, dass es überhaupt einen gibt.

"Keine Wendehälse am Werk, sondern Demokraten"

Die beiden höchsten Gerichte, High Court und Supreme Court, haben die Regierung von Theresa May dazu gezwungen, sich den Segen des Parlaments zu holen, bevor sie Ende März in Brüssel den Antrag auf Austritt aus der EU stellen kann. Mit enormer Wucht prallen zwei Prinzipien aufeinander, das plebiszitäre und das parlamentarische Prinzip. Einige Brexit-Befürworter beschimpfen auch diesmal wieder das Gericht dafür, dass es genau das gemacht hat, was die EU-Gegner immer wollten: In Großbritannien zählt britisches Recht und entscheidet das britische Parlament.

Der Volksentscheid zwingt aber auch die meisten Abgeordneten moralisch, für das Gesetz der Regierung und damit für den Austritt aus der EU zu stimmen, auch wenn über 70 Prozent der Unterhausabgeordneten und 80 Prozent im House of Lords gegen den Brexit waren. Hier sind keine Wendehälse am Werk, sondern Demokraten. Das Unterhaus hatte mit einer Mehrheit von 6:1 für die Abhaltung eines Referendums zur EU-Frage gestimmt. Das wiegt für die Entscheidung der Abgeordneten schwer.

Ist Labour-Chef Jeremy Corbyn in Wahrheit ein Brexiteer?

Am meisten in der Klemme sitzt dabei die Labour-Opposition. Fast alle Abgeordneten waren gegen den Brexit, aber fast 40 Prozent der Labour-Wähler stimmten für ihn. Labour-Abgeordnete, deren Wahlkreise mit 70 Prozent und mehr für den Brexit gestimmt haben, müssen um ihre Wiederwahl fürchten. Labour-Chef Jeremy Corbyn will jetzt deswegen seine Fraktion zwingen, für den EU-Austritt zu stimmen. Man will aber versuchen, Ergänzungen zum Gesetz einzubringen. Wieder rumort es gewaltig gegen Corbyn. Er hat schon beim Referendum selbst eine verheerende Rolle gespielt, war faktisch abgetaucht – weil er in Wahrheit ein Brexiteer ist?

Die Revolution ist gerade dabei, von der Straße ins Parlament verlagert und dort domestiziert zu werden. Auch hier rächt sich jetzt für die große Auseinandersetzung im Parlament die Unerfahrenheit des Rebellen Jeremy Corbyns und sein langes Desinteresse an der EU. Auch Corbyns Macht beruht – wie Theresa Mays auch - auf einem Plebiszit, auf zwei innerparteilichen Mitgliederentscheiden. Er darf es sich nicht bieten lassen, dass Theresa May das Parlament nur noch einmal am Ende der zweijährigen Verhandlungen mit der EU über das Schlusspaket abstimmen lassen will. Dann ist es zu spät.

Das EU-Ausstiegsgesetz umfasst ganze zwei Sätze

Das heute eingebrachte EU-Ausstiegsgesetz umfasst ganze zwei Sätze. Für ein solches Fundamentalereignis wie den Brexit ist das schon arg lapidar. Das britische Volk hat sich für den Brexit entschieden. Wie er aussehen wird, sollte das Parlament nicht die Premierministerin alleine entscheiden lassen.

