Großbritannien will nach dem Brexit definitiv nicht Teil der Zollunion mit der Europäischen Union bleiben.

Ziel sei ein klarer Schnitt in Zollfragen, erklärte ein Sprecher von Premierministerin May. Für die künftigen Beziehungen zur EU strebe man ein eigenes Handelsabkommen an. Es sei aber noch nicht entschieden, welches Modell in Frage komme. Am Wochenende hatte es widersprüchliche Aussagen von britischen Regierungsmitgliedern zu dem Thema gegeben.



May und der britische Brexit-Minister Davis empfangen heute in London EU-Chefunterhändler Barnier. Morgen werden die Brexit-Gespräche in Brüssel fortgesetzt. In dieser Woche soll es unter anderem um die geplante Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 gehen.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.