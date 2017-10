Die Europäische Union will erst im Dezember Entscheidungen zum weiteren Vorgehen bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit treffen.

Das teilte Ratspräsident Tusk auf dem EU-Gipfeltreffen in Brüssel mit. Die Staats- und Regierungschefs hätten grünes Licht für interne Vorbereitungen auf Phase zwei der Brexit-Gespräche gegeben.



Die britische Regierung hatte gehofft, schon jetzt in Phase zwei der Verhandlungen überzugehen. Die EU bemängelte allerdings fehlende Fortschritte bei zentralen Fragen wie den Finanzforderungen an London. Die britische Premierministerin May sagte in Brüssel, die abschließenden Finanzdetails über den Austritt wären erst klar, wenn alle Eckpunkte des Brexit-Abkommens feststünden. Ihr Land werde die Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten. In den Gesprächen gebe es aber noch viel zu tun.