Der Austritt Großbritanniens aus der EU soll heute offiziell eingeleitet werden.

Am frühen Nachmittag will der britische EU-Botschafter Barrow das Gesuch an Ratspräsident Tusk übergeben. Das Papier enthält laut Aussage des britischen Finanzministers Hammond auch Einzelheiten darüber, wie sich die Regierung in London die Austrittsverhandlungen vorstellt. Premierministerin May will heute Nachmittag außerdem zum Unterhaus in London sprechen, um die Briten nach Angaben ihres Büros auf eine "bedeutsame Reise" des Landes einzustimmen.



Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Lambsdorff, sieht keine politische Möglichkeit mehr, den Brexit abzuwenden. Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die EU wolle an Großbritannien kein Exempel statuieren. Bei den Gesprächen gebe es keinen Gedanken daran, das Land zu bestrafen. Ergebnis der Austrittsverhandlungen müsse ein enges Bündnis sein, betonte Lambsdorff. Der CDU-Finanzpolitiker Spahn erwartet schwierige Gespräche. Spahn sagte dem rbb, die Beteiligten sollten sich dennoch darum bemühen, ein gutes Verhältnis zu bewahren.