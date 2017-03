Großbritannien will mit konkreten Forderungen in die Verhandlungen um den Austritt aus der EU gehen.

Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht will die Regierung möglichst günstige Bedingungen für sich aushandeln. Finanzminister Hammond sagte der BBC, er sei zuversichtlich, dass man sich auf eine künftige Beziehung einigen werde, die sowohl sein Land als auch die EU stärken werde. Weder Großbritannien noch die EU könnten ein Interesse an Lastwagen-Staus auf dem Weg ins Vereinigte Königreich aufgrund von Handelshemmnissen haben. Hammond bezeichnete das Einläuten der Brexit-Verhandlungen als entscheidenden Moment für Großbritannien.



Am frühen Nachmittag übergibt der britische EU-Botschafter Barrow das offizielle Austrittsgesuch an Ratspräsident Tusk. Unmittelbar danach will sich Premierministerin May an das Unterhaus in London wenden. Dort will sie verkünden, dass sie Artikel 50 des EU-Vertrags aktiviert und so die Gespräche über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union formal in Gang gesetzt hat. Die Verhandlungen sollen zwei Jahre dauern und spätestens zur Europawahl im Frühjahr 2019 beendet sein.