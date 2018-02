Die britische Regierung hofft auf eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit.

Das geht aus einem Dokument hervor, dass das zuständige Ministerium in London veröffentlichte. Darin heißt es, die Übergangsphase solle so lange dauern wie notwendig, um neue Prozesse und neue Systeme in Gang zu setzen. Grundsätzlich sei man mit einem Zeitraum von etwa zwei Jahren einverstanden. Über den genauen Endpunkt wolle man aber noch verhandeln.



Die Europäische Union will die Übergangsperiode bis Ende 2020 begrenzen. Der Austritt Großbritanniens ist für März 2019 vorgesehen. In der Übergangszeit sollen die bisher geltenden Regelungen weiter Gültigkeit haben.

