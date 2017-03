Großbritannien will heute in Brüssel offiziell den Austritt aus der Europäischen Union beantragen.

Der britische EU-Botschafter Barrow wird das Gesuch am Nachmittag Ratspräsident Tusk übergeben. Premierministerin May hatte den Antrag gestern Abend unterzeichnet. Die Verhandlungen über den Austritt werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.



Nach Angaben aus London telefonierte May mit Tusk, Kommissionspräsident Juncker sowie Bundeskanzlerin Merkel. Dem Vernehmen nach bestand Einigkeit darüber, dass es im Interesse aller sei, dass Großbritannien ein enger Verbündeter der EU bleibe.