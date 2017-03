Großbritannien will nach dem Einreichen des EU-Austrittsgesuchs rasch Klarheit für die Unternehmen und Verbraucher des Landes schaffen.

Dazu solle noch heute ein Plan vorgelegt werden, wie die EU-Regeln in nationales Recht übernommen werden können. Brexit-Minister Davis erklärte, man wolle einen Rahmen schaffen, um Planungssicherheit für die Wirtschaft zu gewährleisten. Einige Unternehmen haben mit Verweis auf die Unsicherheit nach dem Brexit Investitionen auf Eis gelegt. Die Regierung von Premierministerin May hatte ihnen angeboten, dass wo immer es praktikabel sei, die gleichen Regeln auch nach dem Brexit gelten sollten. Großbritannien hatte gestern den Antrag zum Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU in Brüssel eingereicht.