Großbritannien will mit konkreten Forderungen in die Verhandlungen mit der EU um die Austrittsbedingungen gehen.

Dies gelte vor allem für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, erklärte Finanzminister Hammond. Generell müssten die Vereinbarungen sowohl die Interessen der Briten als auch die der Europäischen Union berücksichtigen. Zugleich sagte Hammond, ihm sei bewußt, dass sich Großbritannien nicht die Rosinen herauspicken könne. Er sei aber sicher, dass es nicht zum Schlimmsten kommen werde. Auch die EU habe beispielsweise keinerlei Interesse an Lastwagen-Staus zwischen Großbritannien und dem Kontinent.



Am frühen Nachmittag will EU-Botschafter Barrow das Austrittsgesuch seines Landes an Ratspräsident Tusk übergeben. Wenig später spricht Premierministerin May zum britischen Unterhaus in London.