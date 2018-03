Nach der Grundsatzrede der britische Premierministerin May zum Brexit hat der SPD-Europaabgeordente Jo Leinen die Vorstellungen der Briten zu den künftigen Wirtschaftsbeziehungen als inakzeptabel bezeichnet.

Wenn in den für Großbrittannien wichtigen Bereichen Zollunion und Binnenmarkt weiterhin gelten sollten, in allen anderen Bereichen dagegen britisches Recht, sei das für die EU schwer verdaubar, sagte Leinen im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Letztendlich sei es das Vernünftigste, die Briten würden in Zollunion und Binnenmarkt verbleiben. Dann müssten sie zwar nach dem EU-Austritt die Regeln befolgen und könnten nicht mehr mitreden, aber das sei nun einmal der Preis für den Brexit.



Im Hinblick auf die stockenden Brexit-Gespräche sagte Leinen, die Briten seien "tolle Pokerer". Die anderen Brexit-Verhandler täten deshalb gut daran, Ruhe zu bewahren und die "Rosinenpickerei" weiterhin abzulehnen. Leinen erwarte, dass London Schritt für Schritt nachgeben werde und es einen "Last-Minute-Deal" geben werde. Die EU sitze bei den Verhandlungen am längeren Hebel. Sie sei London auch deshalb einen Schritt voraus, weil dort keine Klarheit herrsche.



May hatte ihr Land gestern in einer Grundsatzrede auf harte Folgen des Brexit vorbereitet. Großbritannien strebe aber auch nach dem Brexit eine enge wirtschaftliche Partnerschaft mit der EU an. Sie wolle ein Freihandelsabkommen, das eine umfassendere Kooperation gewährleiste als jedes andere Wirtschaftsabkommen auf der Welt.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.