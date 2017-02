Brexit Juncker will Vorschläge für EU präsentieren

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (picture alliance / dpa / Patrick Seeger)

EU-Kommissionspräsident Juncker will seine Pläne für die Ausrichtung der Europäischen Union nach dem Austritt Großbritanniens morgen vorstellen.

Juncker werde sein "Weißbuch zur Zukunft der Union" im Europaparlament präsentieren, sagte ein Sprecher in Brüssel. Am Nachmittag kommt die EU-Kommission zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Pläne zu beraten. Beim EU-Gipfel in Rom Ende März soll dann über die Optionen für die künftige Zusammenarbeit gesprochen werden. Anschließend soll es eine öffentliche Debatte geben.