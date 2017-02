Brexit Juncker zweifelt an Verhandlungen innerhalb von zwei Jahren

"Großbritannien darf solange noch EU-Mitglied keine bilateralen Handelsabkommen verhandeln", warnt Kommissionschef Jean-Claude Juncker. (AFP / Emmanuel Dunand)

Der Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, bezweifelt, dass die anstehenden Brexit-Verhandlungen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden können.

Er glaube nicht, dass es während dieses Zeitraums gelingen werde, sowohl die Modalitäten des Austritts Großbritanniens aus der EU zu klären, als auch einen Vertrag über das neue Verhältnis des Landes zur Union abzuschließen, sagte Juncker in München. Zugleich kritisierte er, dass sich die Führung in London bereits jetzt um bilaterale Handelsverträge mit Drittstaaten bemühe. Derartige Abkommen lägen in der Kompetenz Brüssels. Niemand dürfe bilaterale Handelsvereinbarungen eingehen, solange man EU-Mitglied sei, betonte Juncker.