Innerhalb der britischen Konservativen gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Brexit-Gespräche mit der Europäischen Union.

Der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für ausländische Angelegenheiten, Blunt, sagte in London, man müsse sich auch darauf vorbereiten, dass die Verhandlungen mit der EU scheitern könnten. Für diesen Fall sollte das Kabinett jedes Ressort anweisen, Pläne mit Vorschlägen und Konsequenzen zu erstellen. So könne man potenzielle Risiken und wirtschaftliche Schäden abfedern, meinte der Tory-Politiker. - Premierministerin May hatte kürzlich erklärt, kein Vertrag mit Brüssel sei für Großbritannien besser als ein schlechter Vertrag.