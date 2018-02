Der britische Oppositions-Führer Corbyn plädiert auch nach einem Brexit für einen Verbleib seines Landes in der Zollunion und ein enge Anbindung an den Binnenmarkt.

Großbritannien dürfe nach einem Austritt aus der Europäischen Union nicht schlechter dastehen als derzeit, sagte der Vorsitzende der Labour-Partei in einer Rede in Coventry. Damit grenzt er sich von der konservativen Premierministerin May ab, die eine Zollunion ausgeschlossen hatte, um eigenständige Handelsabkommen mit Ländern wie China und Indien schließen zu können. Weiter erklärte Corbyn, London müsse auch in Fragen wie Klimawandel oder Steuerumgehung weiter eng mit Brüssel zusammenarbeiten.



Zugleich betonte er, auch eine Labour-geführte Regierung in London würde das Ergebnis des Brexit-Referendums respektieren. Wohl aber müsse das Parlament das letzte Wort über das finale Abkommen mit der EU haben.

