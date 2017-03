Die EU sollte nach den Worten von Europaparlaments-Vizepräsident Lambsdorff ein enges Bündnis mit Großbritannien anstreben.

Lambsdorff sagte im Deutschlandfunk, die Briten dürften sich nach dem Austritt aber nicht aussuchen, welche der Freiheiten des EU-Binnenmarkts sie behalten und welche sie aufgeben wollten. Unter dem Strich werde es dem Land nach dem sogenannten Brexit schlechter gehen, meinte Lambsdorff. Er sehe keine politische Möglichkeit mehr, den Austritt abzuwenden. Man solle nicht so tun, als ob dieses Votum der Briten demokratisch nicht in Ordnung gewesen sei. Es habe eine ausführliche Kampagne in Großbritannien gegeben, und das Land sei eine erfahrene Demokratie.



Großbritannien will heute in Brüssel offiziell den Austritt aus der Europäischen Union beantragen. Der britische EU-Botschafter Barrow wird das Gesuch am Nachmittag Ratspräsident Tusk übergeben.