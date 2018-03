Die britische Premierministerin May hat ihr Land in einer Grundsatzrede auf harte Folgen des Brexit vorbereitet.

May sagte in London, nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU werde das Land nicht mehr denselben Zugang zu den Märkten der Gemeinschaft haben. Dies werde das Leben der Briten verändern. Großbritannien strebe aber auch nach dem Brexit eine enge wirtschaftliche Partnerschaft mit der EU an. Sie wolle ein Freihandelsabkommen, das eine umfassendere Kooperation gewährleiste als jedes andere Wirtschaftsabkommen auf der Welt.



Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Barnier, erklärte, Mays Rede habe Klarheit gebracht. Es sei deutlich geworden, dass Großbritannien den Binnenmarkt und die Zollunion tatsächlich verlassen wolle. Gleichzeitig habe May anerkannt, dass dies Nachteile mit sich bringe. Der Grünen-Europapolitiker Bütikofer sprach von einer Rede nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.

