Die britische Premierministerin May verlangt von der Europäischen Union mehr Entgegenkommen in den Brexit-Verhandlungen.

May werde heute in einer Rede vor dem Parlament in London darlegen, dass für eine künftige Partnerschaft "Führung und Flexibilität" von beiden Seiten nötig sei, teilte ihr Büro vorab mit. Aus Mays Sicht liege der Ball nun im Feld der EU.



In Brüssel beginnt am Nachmittag die fünfte Gesprächsrunde über den EU-Austritt Großbritanniens. Die Verhandlungen kamen bislang in zentralen Fragen wie den Finanzforderungen an London, den künftigen Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien und dem Status Nordirlands kaum voran.