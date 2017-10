Die Brexit-Verhandlungen werden nach Einschätzung der britischen Premierministerin May wohl erst kurz vor dem Austritt ihres Landes aus der EU im März 2019 abgeschlossen.

Erst dann werde es ein Abkommen geben, sagte May vor dem Parlament in London. Großbritannien treffe aber auch Vorbereitungen für den Fall, dass der Austritt ohne vertragliche Grundlage vollzogen werden müsse. London und Brüssel sehen derzeit jeweils die andere Seite am Zug. So wird bei der heute begonnenen fünften Verhandlungsrunde nicht mit größeren Fortschritten gerechnet. Der zuständige britische Minister Davis und der Chefunterhändler der Europäischen Union, Barnier, nahmen zunächst nicht an dem Treffen in Brüssel teil.