Die britische Premierministerin May stellt EU-Bürgern, die bereits jetzt in Großbritannien leben, ein Bleiberecht für die Zeit nach dem EU-Austritt in Aussicht.

May teilte in einem offenen Brief per Facebook mit, damit solle gewährleistet werden, dass Familien zusammenbleiben könnten. Eine Einigung mit der EU in dieser Frage könne in den kommenden Wochen erzielt werden. Dabei werde es nicht nur um ein Aufenthaltsrecht für die rund 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien gehen, sondern auch um deren Rentenansprüche und um den Krankenversicherungsschutz.



Die künftigen Rechte der EU-Bürger, die in Großbritannien leben, gehören zu den Kernfragen, die die britische Regierung mit der Europäischen Union in der ersten Phase der Brexit-Gespräche klären will. Der Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft wird auch eines der Hauptthemen beim EU-Gipfel sein, der heute Nachmittag in Brüssel beginnt.