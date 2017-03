Die britische Premierministerin May hat den Antrag zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union unterzeichnet. Die Regierung in London veröffentlichte Fotos, die May während der Unterschrift zeigten. Im Laufe des Tages soll der britische EU-Botschafter Barrow das Gesuch in Brüssel an Ratspräsident Tusk übergeben.

Damit löst London dann offiziell Artikel 50 des Lissabon-Vertrags aus. Anschließend beginnen die zweijährigen Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Es ist der erste Mitgliedstaat, der die Union verlässt. Die Briten hatten im vergangenen Juni in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt.



Nach Angaben von Downing Street telefonierte May vor ihrer Unterschrift mit Tusk, Kommissionspräsident Juncker sowie Bundeskanzlerin Merkel. Demnach bestand bei den Gesprächen Einigkeit, dass es im Interesse aller sei, dass das Vereinigte Königreich ein enger Verbündeter der EU bleibe. Heute will May sich zudem erneut im britischen Parlament erklären.



Nach einem vorab veröffentlichten Redemanuskript wird sie der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die durch das Brexit-Votum aufgerissenen gesellschaftlichen Gräben überbrückt werden können und sich die "Entschlossenheit" durchsetzt, das Ergebnis des Referendums "zu einem Erfolg zu machen". Wörtlich heißt es in dem Manuskript: "Wir sind eine große Union der Völker und Nationen mit einer stolzen Geschichte und strahlenden Zukunft. Und jetzt, da die Entscheidung gefallen ist, die EU zu verlassen, ist es an der Zeit zusammenzurücken."