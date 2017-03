Die britische Premierministerin May lehnt den Änderungsantrag des Oberhauses am Brexit-Gesetz ab, wonach EU-Bürgern nach dem Austritt ein Bleiberecht in dem Land garantiert werden soll.

Ihr Sprecher erklärte in London, die Regierung werde den Beschluss mit ihrer Mehrheit im Unterhaus zurückweisen. Premierministerin May verfolgt eine harte Brexit-Strategie und will einseitige Zugeständnisse vermeiden. Ein mögliches Bleiberecht für EU-Bürger könnte in einem Abkommen geregelt werden, in dem auch die Ansprüche der rund eine Million Briten in den EU-Staaten berücksichtigt werden. Eigentlich sollte das Brexit-Gesetz Anfang dieses Monats verabschiedet werden. Durch das Votum des Oberhauses könnte der Zeitplan durcheinandergeraten. May will den Antrag bis Ende März in Brüssel einreichen. Die anschließenden Verhandlungen dauern voraussichtlich zwei Jahre.