Die britische Premierministerin May will am 29. März die offizielle Erklärung für den Austritt Großbritanniens aus der EU abgeben.

Das teilte ein Regierungssprecher in London mit. Bisher hatte May kein konkretes Datum genannt. Königin Elizabeth II. hatte das Brexit-Gesetz am 16. März unterzeichnet. Nach der Austrittserklärung können die Verhandlungen darüber beginnen. Es wird damit gerechnet, dass dies zwei Jahre dauern wird.