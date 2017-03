Großbritannien will die Europäische Union am 29. März offiziell über den Austritt aus der Staatengemeinschaft informieren.

In London wurde mitgeteilt, dass Premierministerin May an diesem Tag auf Grundlage von Artikel 50 der EU-Verträge den entsprechenden Antrag stellen werde. Anschließend haben beide Seiten zwei Jahre Zeit, über die Bedingungen zu verhandeln. Die Briten hatten sich im Juni vergangenen Jahres in einem Referendum mit knapper Mehrheit für einen Austritt aus der Europäischen Union ausgesprochen. Das Vereinigte Königreich, das 1973 dem Vorläufer der EU beigetreten war, wird nun der erste Staat sein, der die Gemeinschaft wieder verlässt.