Die britische Premierministerin May will heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz erläutern, wie sie sich das künftige Verhältnis ihres Landes zur Europäischen Union vorstellt.

Großbritannien strebe nach dem EU-Austritt in jedem Fall besondere Freiheiten auf den europäischen Märkten an, sagte May nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Merkel erklärte, sie sei neugierig auf die Pläne Großbritanniens. Gleichzeitig erinnerte sie May an den Zeitdruck in den Brexit-Verhandlungen.



Gestern Abend rief der ukrainische Präsident Poroschenko EU und Nato auf der Konferenz dazu auf, seinem Land eine Beitrittsperspektive zu bieten. Eine Aufnahme der Ukraine gäbe Europa trotz des russischen Widerstands einen großen Zugewinn an Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.