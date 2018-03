Die britische Premierministerin May will vermeiden, dass sich das Finanzsystem ihres Landes auch nach einem Austritt aus der EU nach Brüsseler Regeln zu richten hat.

Großbritannien dürfe nach dem Brexit nicht in die Rolle eines "passiven Umsetzers" europäischer Vorschriften kommen, sagte sie der BBC. Dazu sei die Finanzindustrie ihres Landes zu wichtig. May bezog sich damit auf die Regeln des sogenannten EU-Passes. Er erlaubt es Banken und Finanzdienstleistern mit Zulassung in einem Land der Union, auch in den anderen Mitgliedsländern Geschäfte zu machen und Dienstleistungen zu verkaufen.



May betonte, Großbritannien könne sich nicht Regeln fügen, auf die es nach einem Brexit keinen Einfluss mehr habe.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.