Nach der Brexit-Entscheidung Großbritanniens erwartet Bundeskanzlerin Merkel keine weiteren EU-Austritte.

Einzelne Mitgliedsstaaten hätten zwar unterschiedliche Vorstellungen, sagte Merkel der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier". Der Weg insgesamt sei aber klar: Mehr Zusammenarbeit bei der Verteidigungspolitik, beim Schutz der Außengrenzen, bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und bei allem was Europa wirtschaftlich erfolgreich mache. Nach den Worten der litauischen Präsidentin Grybauskaite ändert weder der britische EU-Austritt noch der zunehmende Populismus etwas an der Bedeutung der europäischen Idee. Die schmerzlichen Erinnerungen an die Geschichte zeigten, warum die europäische Integration notwendig gewesen sei, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.



Am Samstag feiern die EU-Staats- und Regierungschefs in Rom die Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 60 Jahren, die zur Grundlage für die Europäische Union wurden.