Brexit Merkel fordert von Politik und Wirtschaft gemeinsames Handeln

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) (pa/dpa/Kappeler)

Bundeskanzlerin Merkel hat von Politik und Wirtschaft in der EU gefordert, bei den Brexit-Verhandlungen gemeinsam zu agieren.

Man sei aus vielen Gründen weiter an einem guten Verhältnis zu Großbritannien interessiert, sagte sie beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer in Köln. Wenn Großbritannien aber die vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes nicht akzeptieren wolle, könne es keinen vollen Zugang mehr erhalten. Die britische Premierministerin May will heute ihre Austritts-Pläne vorstellen. Unter anderem will die Regierung in London die Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus EU-Staaten einschränken.