Die britische Premierministerin May hat bei einer Brexit-Abstimmung im Oberhaus eine Niederlage erlitten.

Das House of Lords stimmte für einen Zusatz zum Brexit-Gesetz und wandte sich damit sich gegen den Plan, die Zollunion mit der Europäischen Union zu verlassen. So soll nach Antrag der Opposition eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland verhindert werden - ebenso wie die damit verbundenen Konflikte.



Laut dem Änderungsantrag aus dem Oberhaus müsste die Regierung nun über Verhandlungen zum Verbleib in der Zollunion Rechenschaft ablegen. Allerdings geht der Entwurf zurück ins Unterhaus und kann dort noch abgeändert werden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.