Brexit-Pläne May: "kein halb drinnen, halb draußen"

Die britische Premierministerin May (AFP PHOTO/POOL/Kirsty Wigglesworth)

Die britische Premierministerin May hat einen klaren Bruch mit der Europäischen Union angekündigt.

In ihrer Grundsatzrede zum Brexit sagte May in London, ein "halb drinnen und halb draußen" werde es nicht geben. Man wolle auch kein Modell anderer Länder übernehmen. Das Ausscheiden aus der EU bedeute ein Verlassen des Europäischen Binnenmarkts, erklärte die Premierministerin weiter. Sie plädierte für ein neues Freihandelsabkommen mit der EU. Nach dem Brexit würden Urteile des Europäischen Gerichtshofs im Vereinigten Königreich nicht mehr gelten, die Kontrolle über Einwanderung werde wieder in London liegen. Es müsse klare Regeln geben, wie viele Menschen aus dem Ausland ins Land kämen, betonte May. Das sei mit der Personenfreizügigkeit der EU nicht vereinbar. Zugleich versicherte sie, das Brexit-Votum stelle keine Ablehnung der gemeinsamen Werte dar. Großbritannien werde weiter ein verlässlicher Partner für die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten sein. May kündigte eine Entscheidung des britischen Parlaments über die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen London und Brüssel an. Am Ende der Austrittsgespräche würden beide Kammern darüber abstimmen.