Brexit Premierministerin May will Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion

Die britische Premierministerin Theresa May (dpa/ picture alliance/ Alexey Vitvitsky)

Die britische Premierministerin May will am Mittag in einer Grundsatzrede ihre Pläne zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union vorstellen.

Allem Anschein nach wird sie darin einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ankündigen. Eine Konstruktion mit Großbritannien halb in der EU und halb draußen werde es nicht geben, heißt es in ihrem vorab bekannt gewordenen Redemanuskript, aus dem mehrere Medien zitieren.



Bundeskanzlerin Merkel forderte Politik und Wirtschaft in der EU auf, bei den Brexit-Verhandlungen gemeinsam zu agieren. Man sei aus vielen Gründen weiter an einem guten Verhältnis zu Großbritannien interessiert, sagte sie gestern Abend in Köln. Der österreichische Finanzminister Schelling rechnet damit, dass die Brexit-Verhandlungen etwa fünf Jahre dauern werden.