Brexit-Prozess Höchstes britisches Gericht verkündet Urteil

Muss das Parlament in London seine Zustimmung geben, bevor die Regierung den Brexit bekanntgibt? (AFP / Daniel Leal-Olivas)

Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entscheidet heute, ob die Regierung in London vor dem Beginn des EU-Austrittsverfahrens das Einverständnis des Parlaments einholen muss.

Befürworter des Brexit befürchten, dass ein Mitspracherecht des Parlaments den Zeitplan durcheinanderbringen und Inhalte verwässern könnte. Premierministerin May will die Austrittserklärung aus der EU bis Ende März nach Brüssel schicken. Ein Urteil vom Oktober sprach den Parlamentariern ein Mitspracherecht zu. May hatte das Urteil angefochten. - Die Briten hatten sich im vergangenen Jahr mit einer knappen Mehrheit für einen Brexit ausgesprochen.