Bundesfinanzminister Schäuble und IWF-Chefin Lagarde halten den Beschluss der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union für noch umkehrbar.

Es stehe ihm zwar nicht an, London eine Revision anzuraten, sagte Schäuble auf einer Diskussionsveranstaltung in Hamburg. Sollte sich Großbritannien aber in diese Richtung bewegen, werde die Tür selbst noch nach einem Brexit offen sein. Lagarde antwortete auf die Frage, was sie den Briten mit Blick auf die Verhandlungen anraten würde, sie sollten dafür sorgen, dass der Schritt nicht irreversibel sei.